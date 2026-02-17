Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da: Zirvede 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretler için Etiyopya'ya gitti. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi karşılama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Etiyopya ziyareti 10 yıl süre sonra bir ilki teşkil ediyor.

'ETRAFLICA GÖRÜŞTÜK'

Erdoğan, Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'yle bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Etiyopya bizim kardeş ülkemiz. İkili ilişkilerimizi etraflıca görüştük. 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir. Etiyopya İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliği taşıyor” dedi.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in Somaliland'i tanımasına tepki gösteren ve "Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara sürecindeki tutumları için her iki tarafa tekrara teşekkür ediyorum."

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Addis Ababa’daki Ulusal Saray’da gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Türkiye ile Etiyopya arasında çeşitli alanları kapsayan anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, 9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı; Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos tarafından imzalandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı arasında enerji alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptına; Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa imza attı.

Kaynak: AA