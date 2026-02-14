Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’den Gazze Hamlesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, Gazze’deki son gelişmeleri ve ABD’de düzenlenmesi planlanan 'Barış Kurulu' toplantısının hazırlıklarını görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

KOORDİNASYON HAZIRLIĞI

Görüşmelerde, Washington’da yapılması planlanan toplantının gündemi, Gazze’de ateşkesin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrar için Arap ve İslam ülkeleri arasındaki koordinasyon ele alındı. Abdulati ile Suudi mevkidaşı arasındaki temaslarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgulanırken, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve krizlere siyasi-diplomatik çözümler bulunmasının öncelik olması gerektiği belirtildi.

Gazze bağlamında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan planın ikinci aşamasının hayata geçirilmesi, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ne destek verilmesi ve ateşkesi denetleyecek uluslararası bir istikrar gücünün hızla konuşlandırılması gündeme geldi.

