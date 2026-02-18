Çin'de Bir Havai Fişek Faciası Daha: 12 Kişi Öldü

Bahar Bayramı tatilinin devam ettiği Çin'de bir hava fişek faciası daha yaşandı. Bir havai fişek dükkanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada dükkanın içi ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Bir Havai Fişek Faciası Daha: 12 Kişi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şiangyang ilinin Cıngci kasabasındaki havai fişek dükkanında öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama 50 metre çapında bir alanı etkilerken dükkanın içi ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Bu, Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde yaşanan ikinci benzer vaka oldu.

İKİNCİ FACİA

Tatilin ilk günü olan 16 Şubat'ta, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin bir köyünde havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından tüm bölge birimlerine havai fişeklerin imalatı, nakliyatı, satışı ve kullanımına yönelik denetimleri artırmaları talimatı vermişti.

Çin geleneğinde Ay Yeni Yılı havai fişeklerle kutlanıyor. Son yıllarda birçok şehirde hava ve gürültü kirliliğine yol açmasının yanı sıra yangın riski bulunduğu gerekçesiyle havai fişek patlatılması yasaklanmışt

Kaynak: AA

Etiketler
Çin Patlama
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çekti İran’dan ‘Nükleer Silah’ Çıkışı, Arakçi Resti Çekti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da: Zirvede 1 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar! 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı