Gazze'de Tarihi Gün... Refah Sınır Kapısı Açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail'in ablukası kırıldı. Bugün itibarıyla Gazze'yi dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı açıldı.

İsrail ve Mısır basının, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü olarak yaya giriş-çıkışa açıldığını duyurmasına rağmen geçişlerin sınırlı olacağı aktarıldı.

İsrail güvenlik kaynağı, AA muhabirine, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın, bölgedeki güvenlikte rol alacak Avrupa Birliği (AB) Sınır Destek Misyonu (EUBAM) çalışanlarının bölgeye ulaşmasının ardından yayalar için iki yönlü açıldığını aktardı.

GEÇİŞLER BAŞLADI

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbarriyye televizyonunun haberinde, Refah sınır kapısının resmen faaliyete geçtiği, bugün 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin de Mısır'a geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Gazze’nin dünyaya açılan kapısı Refah, 2 yıl aradan sonra açılırken, ⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek. Gazze'den giriş-çıkış yapacak kişilere İsrail onay verdikten sonra izin verileceği paylaşıldı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımlar ve ağır iş makinelerinin girişini ise halen engelliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlar, Gazze'de 4 binden fazlası çocuk 16 bin 500'den fazla yaralı ve hastanın, yurt dışında tedavi için beklediğini aktarıyor. Gazze'deki tedavi eksikliği nedeniyle binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor.

MAYIS 2024'TEN BU YANA KAPALI

Gazze ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in işgali altında ve Refah Sınır Kapısı da Gazze'de İsrail'in işgalini sürdürdüğü bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA

