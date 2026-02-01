ABD Saldırısı Beklenirken... İran'dan 'Anlaşma Mümkün' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri tehditleri devam ederken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington ile nükleer konuda anlaşmaya açık olduklarını ancak ABD’ye duyulan güvenin ciddi biçimde zedelendiğini söyledi. ABD merkezli CNN’e konuşan Arakçi, İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti eden adil bir anlaşmadan yana olduğunu belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söylüyor, biz de tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda bir anlaşma mümkündür" dedi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurgulayan Arakçi, bu konuda müzakereye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi, böyle bir anlaşma karşılığında ise ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirdi. Ancak geçmiş deneyimlerin güven sorununu derinleştirdiğini belirten Arakçi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin 2018 yılında tek taraflı olarak çekildiğini hatırlattı. Arakçi, "ABD gerekçe göstermeden anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı aldığımız bir dönemde saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD’ye olan güvenimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞA HAZIRIZ' MESAJI

Olası bir savaş ihtimaline de değinen Arakçi, İran’ın her senaryoya hazır olduğunu ancak çatışmanın kaçınılmaz olmadığını söyledi. “Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır” diyen Arakçi, yanlış hesaplar ve hatalı istihbaratın bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleyebileceği uyarısında bulundu. ABD ile yaşanacak bir savaşın tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Arakçi, özellikle bölgedeki ABD üslerinin varlığı nedeniyle çatışmanın hızla yayılabileceğini belirtti.

Arakçi ayrıca, bir anlaşma sağlanması halinde ABD şirketlerinin İran’da faaliyet göstermesinin önünde İran açısından bir engel bulunmadığını ifade ederek, bu konuda asıl kısıtlamaların Washington’dan kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: AA