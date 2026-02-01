Aydın’da Çifte İnfaz! 1’i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan'ın sokakta silahla vurulmuş cesetleri bulundu. Polis, Göksan ve Arıkan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da Çifte İnfaz! 1'i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu
Olay, sabah saatlerinde Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşandı. Çevredekiler sokakta kanlar içerisinde hareketsiz yatan 1'i kadın 2 kişiyi görüp, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde, silahla vuruldukları belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cesetlerden birinin Gül Seher Göksan'a (44) diğerinin Turan Emre Arıkan'a (23) ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

CİNAYET BAŞKA YERDE İŞLENMİŞ OLABİLİR

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin, cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği ve cesetlerin bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aydın Cinayet
