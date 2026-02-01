Ömer Çelik’ten Çarpıcı ‘Suriye’ Mesajı: ‘Suriye Teröristlerin Değil Suriyelilerindir’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde olacak. Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz.

Hatay'daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı. Türkiye'nin diz çökmeyeceği, millet olarak her şeyin üstesinden geleceğimiz görüldü.

RUSYA-UKRAYNA

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor. İran'daki gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. Müzakerelerde sonuç alınacak mı, saldırı mı ortaya çıkacak diye bu gündemler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu tabloda bu şoklar karşısında Türkiye'nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor.

Küresel düzenin artık manada tanımlanamayacağı, restorasyonun da mümkün olmayacağı, yeni adımlar atılması gerektiğine yönelik pek çok söz işitildi. Küresel düzenin savunucusu olan elitler tarafından ilk defa dile getirildi. Rusya Ukrayna savaşındaki yapılan hatırlatmalar bol miktarda zikredilirken bu ilkeler Gazze soykırımda unutularak çifte standart, iki yüzlülük tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu bir bakıma düzenin iflas etmesinin sembolü oldu. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözü bu iki yüzlülüğe karşı bir meydan okuma olduğu görüldü.

SURİYE

Suriye konusunda cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan tavrı oldu. Ölümden kaçan kardeşlerimizi, bize sığınanları geri göndermekle bezenen bir kampanya yapmıştı. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti.

Suriye'nin birliğine dönük politika izledik. Suriye teröristlerin değil Suriyelilerindir.