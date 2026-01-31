İran'dan ABD'ye Gözdağı: 'Askerleriniz İçin 5 bin Mezar Hazır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran basınında yer alan haberler, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı, başkentin güneyinde olası bir ABD-İran çatışması senaryosu kapsamında '5 bin ABD askeri için mezar yeri hazırlandığını' duyurdu. T24'ün aktardığına göre haberde, söz konusu hazırlığın sembolik bir mesaj taşıdığına dikkat çekilirken, İranlı askeri ve siyasi yetkililerden gelen açıklamalar da gerilimin tırmandığını ortaya koydu.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin her türlü senaryoya karşı hazır olduğunu belirterek, ordunun elinin tetikte olduğunu söyledi. Hatemi, İran’ın savunma kapasitesinin caydırıcı düzeyde olduğunu vurguladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanlarından Ali Şemhani ise daha sert bir ton kullandı. Şemhani, İran’a yönelik herhangi bir düşmanca adımın yalnızca sınırlı bir karşılıkla yanıtlanmayacağını savunarak, olası bir askeri müdahaleye verilecek yanıtın 'işgal altındaki toprakların derinliklerini' de kapsayacağını öne sürdü. Şemhani, ABD ve İsrail kaynaklı askeri planların Tahran tarafından yakından izlendiğini belirtirken, böyle bir hamlenin bölgeyi içine çekecek geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

