İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayda çok katlı bir binanın iki katının, bazı araçların ve işyerlerinin hasar gördüğünü belirtirken, yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu öne sürülürken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SUİKAST İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan, İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, Azadegan Mahallesi’ndeki patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması’ndan bir komutana yönelik suikast olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, sosyal medyada yer alan Tengsiri'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialar yalanlanarak "Hürmüzgan’da Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’na bağlı karargaha İHA saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karargahta hiçbir bina zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililerden patlamaya ilişkin can kaybı ya da maddi hasara dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA-İHA