İsrail ordusunun Gazze'de bir kez daha ateşkesi deldi. Sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. İsrail, saldırıların ardından polis merkezini hedef aldı.

İsrail'den Gazze'ye Yoğun Saldırı! Ölü Sayısı Artıyor
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden İsrail'in saldırılarına dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda sabah saatlerinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

POLİS MERKEZİ BOMBALANDI

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi’nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla sabah saatlerinden itibaren yaşamını yitirenlerin sayısı 28’e yükseldi.

Kaynak: AA

Gazze İsrail
