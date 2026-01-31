Venezuela’da Siyasi Tutuklular İçin Genel Af: El Helicoide Kapanacak

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, 1999’dan bu yana siyasi nedenlerle tutuklananları kapsayan genel bir af yasası çıkarılacağını duyurdu. Plan kapsamında işkence iddialarıyla gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin kapatılacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Venezuela’da Siyasi Tutuklular İçin Genel Af: El Helicoide Kapanacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede 1999’dan bu yana siyasi nedenlerle tutuklananları kapsayan kapsamlı bir af yasası hazırlığında olduklarını açıkladı.

Başkent Caracas'ta adli yıl açılış töreninde konuşan Rodriguez, "Venezuela için bir duyuru yapmak istiyorum. Bu aynı zamanda sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin de ortak kararıdır. Genel bir af yasasını hayata geçirmeye karar verdiğimizi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

O CEZAEVİ KAPANACAK

Rodriguez, ülkede muhalifler ve bazı STK'lar tarafından işkence iddialarıyla gündeme gelen El Helicoide Cezaevi'nin de kapatılacağını vurgulayarak, "Bugün gözaltı merkezi olarak hizmet veren El Helicoide tesislerinin polis aileleri ve çevre mahalleler için sosyal, sportif, kültürel ve ticari bir merkeze dönüştürülmesine karar verdik" dedi.

Caracas'ın güneyinde yer alan El Helicoide Cezaevi, serbest kalan çok sayıda Venezuelalının unutamadığı bir yer olarak tanımlanıyor. El Helicoide'nin aşırı kalabalık, asgari sağlık koşullarının yokluğu, haraç ve çeşitli istismar türleri iddialarıyla gündeme gelmişti

'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İMKANI SUNUYORUZ'

Rodriguez, genel af yasasının cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini kapsamadığını dile getirerek, "Rövanşizmin, intikamın ve nefretin galip gelmemesini diliyorum. Venezuela'da barış içinde yaşama imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

MACHADO CEPHESİ ENDİŞELİ

Bu arada, Nobel Barış Ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado, genel af yasası kararının ABD hükümetinin baskısı sayesinde gerçekleşeceğini savundu.

Machado, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Bu trajedinin ortak sorumlusu olan bir kişinin güven ya da istikrar inşa etmesi mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Delcy Rodriguez, askeriye, güvenlik veya geçiş sürecine imkan tanıyacak herhangi bir alanda politika üretme kabiliyetine sahip değildir" yorumunda bulundu.

Maduro Hakim Karşısına Çıktı! İşte İfadesinin TamamıMaduro Hakim Karşısına Çıktı! İşte İfadesinin TamamıDünya

Trump'tan Davos'ta Flaş Açıklamalar: Venezuela, Grönland ve Rusya-Ukrayna Savaşı...Trump'tan Davos'ta Flaş Açıklamalar: Venezuela, Grönland ve Rusya-Ukrayna Savaşı...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela Genel af
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Google’ın yapay zeka Sırları Çin’e mi Gitti? Casusluk Davasında Tarihi Karar Google’ın yapay zeka Sırları Çin’e mi Gitti? Casusluk Davasında Tarihi Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama