Trump'tan Davos'ta Flaş Açıklamalar: Venezuela, Grönland ve Rusya-Ukrayna Savaşı...

ABD Başkanı Donald Trump, küresel kamuoyunda merakla beklenen Davos konuşmasını yaptı. Trump'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* 1 yıl önce ABD ölü bir ülkeydi ama şu anda dünyadaki tüm ülkeleri geride bıraktık. Ben Avrupa'yı seviyorum. İyi bir noktaya gitmesini istiyorum ama gitmiyor. Bizi takip edin. Bizi takip ederseniz başarılı olursunuz.

* İnsan tarihinin görmediği bir ölçekte göç akımı gerçekleşti. Liderler bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Anlasa bile bir şey yapamıyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmaz hale geldi.

* Her yıl 1 trilyon dolar boşa kaybediyorduk ancak biz 1 yıl içinde enflasyon yaratmadan açığımızın yüzde 70'ini kapattık. Doğru adımlar attık. Tarifelerle ticaret açığımız kapandı.

* Benim liderliğimde doğalgaz üretimi hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde. Uykucu Biden zamanında böyle değildi.

VENEZUELA

* 20 yıl önce Venezuela harika bir ülkeydi, artık değil ama biz onlara yardımcı oluyoruz. Uzun vadede Venezuela harika bir ülke olacak. Şimdiye kadar çok iyi bir işbirliği içindeyiz. Onlardan 50 milyon varil petrol aldık. Venezuela önümüzdeki 6 ayda çok para kazanacak.

'GRÖNLAND'I İSTİYORUZ'

* Biz Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz. Grönland'la ilgili birkaç söylememi ister misiniz? Aslında bu konuyu konuşmamın dışında tutacaktım ama söyleyeyim. Benim Grönland ve Danimarka halkına çok büyük saygım var. Hiçbir ülke ABD haricinde, Grönland'a sahip olmamalı. ABD haricinde hiçbir ülke Grönland'ı güvende tutamaz. Biz II. Dünya Savaşı'nda Grönland'ı kurtardık ve Danimarka'ya geri verdik. Ne kadar aptalmışız. Grönland'ın nadir elementlerine ihtiyacımız yok. Bizim Grönland'ı istememizin sebebi nadir elementler değil. Orası çok stratejik bir alanda ABD ve Çin arasında. Bizim orayı II. Dünya Savaşı'ndan sonra geri vermememiz gerekiyordu. Grönland'ı satın almak istiyoruz. Bu NATO'ya bir tehdit olmamalı. Bu NATO'yu güçlendirecek bir adım.

* Grönland'a hava savunması kuracağız. Kanada'yı da koruyacak. Kanada bizden karşılıksız çok fazla hizmet alıyor. Karşılığını vermiyorlar. Biz olmasak Kanada olmaz. Biz NATO'nun yüzde 100 yanında olacağız ama onların bizim yanımızda olacağından şüpheliyim. Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz ama onu vermiyorlar. Biz sizden başka hiçbir şey istemedik. Güç kullanmayacağız ama cevabınızı da unutmayacağız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

* Rusya-Ukrayna Savaşı hiçbir zaman başlamamalıydı. Bir önceki ABD Başkanlık Seçimi'nde bildiğiniz gibi oylarım çalındı ve kaybettim. Onlar yargılanacak göreceksiniz. Bizim daha adil bir basına ihtiyacımız var. Ben Başkan seçildiğimde ABD çok kötü durumdaydı. Korkunç bir tablo kucağımdaydı. Ukrayna bir kan banyosuna döndü. Putin'le görüşüyorum.

Kaynak: Haber Merkezi