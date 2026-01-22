UEFA Ülke Puanı Güncellendi... Türkiye Kaçıncı Sırada?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibinden aldığı puanla Avrupa yolculuğunda moral bulurken, bu sonuç UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı.

Karşılaşmanın ardından UEFA, güncel ülke puanlarını açıkladı. Güncel ülke puanları şöyle:

1- İngiltere: 104.102

2- İtalya: 92.267

3- İspanya: 86.390

4- Almanya: 82.974

5- Fransa: 75.605

6- Hollanda: 66.095

7- Portekiz: 63.666

8- Belçika: 58.150 9-

9- Türkiye: 48.325

1- Çekya: 46.075

Kaynak: Haber Merkezi