UEFA Ülke Puanı Güncellendi... Türkiye Kaçıncı Sırada?
Galatasaray’ın Atletico Madrid karşısında aldığı beraberliğin ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Türkiye, Avrupa sıralamasında 9. basamaktaki yerini korudu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibinden aldığı puanla Avrupa yolculuğunda moral bulurken, bu sonuç UEFA ülke puanı sıralamasına da yansıdı.
Karşılaşmanın ardından UEFA, güncel ülke puanlarını açıkladı. Güncel ülke puanları şöyle:
1- İngiltere: 104.102
2- İtalya: 92.267
3- İspanya: 86.390
4- Almanya: 82.974
5- Fransa: 75.605
6- Hollanda: 66.095
7- Portekiz: 63.666
8- Belçika: 58.150
9- Türkiye: 48.325
1- Çekya: 46.075
