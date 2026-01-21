RAMS Park’ta Kazanan Çıkmadı: Aslan'ın Avrupa Hesabı Son Maça Kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Atletico Madrid’i konuk etti. Maç berabere bitti.

RAMS Park’ta Kazanan Çıkmadı: Aslan'ın Avrupa Hesabı Son Maça Kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 7. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 10’a yükseltirken, gruptaki kaderini son haftaya bıraktı.

ATLETİCO HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçti. Galatasaray’ın yanıtı gecikmedi. 20. dakikada Roland Sallai’nin ceza sahasına gönderdiği topu Marcos Llorente ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi ve skor eşitlendi.

RAMS Park’ta Kazanan Çıkmadı: Aslan'ın Avrupa Hesabı Son Maça Kaldı - Resim : 1

KADERİ SON MAÇA KALDI

Mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray puanını 10’a çıkarırken, Atletico Madrid 13 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki son maçında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise Bodo/Glimt’i sahasında ağırlayacak. Galatasaray, Manchester City deplasmanında alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi’ndeki yolunu belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
