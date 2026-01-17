Galatasaray Evinde Takıldı! Zirve Yarışı Kızıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda gelen puan kaybı, zirve hesaplarını yeniden karıştırdı.

Rams Park’ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 73. dakikada Bayo’nun golüyle öne geçti. Sarı kırmızılılar, baskısını artırdığı bölümde 85. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE'YE FIRSAT DOĞDU

Bu sonuçla Galatasaray puanını 43’e yükseltirken, Gaziantep FK 24 puana ulaştı. 39 puandaki Fenerbahçe'nin yarın Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde zirvedeki puan farkı 1’e inecek. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi sarı-kırmızılıları önceki hafta 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmuş ve böylece moral bulmuştu.

GÜNDOĞAN'DAN İSYAN

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, sert mesajlar verdi. Tecrübeli futbolcu, "Bunun bir özrü yok. Bu seviyede herkes fiziksel ve mental olarak hazır olmak zorunda. Taraftarın tepkisi normal. Daha iyi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

