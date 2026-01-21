Sındırgı Yine Beşik Gibi! Peş Peş Depremler...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren peş peşe üç deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedildi.

Sındırgı Yine Beşik Gibi! Peş Peş Depremler...
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde art arda depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 18.11’de 4,5 büyüklüğünde kaydedildi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya, Aydın ve Uşak’ta da hissedildi.

İKİ SARSINTI DAHA

Gece saatlerinde bölgede iki deprem daha yaşandı. AFAD, saat 23.11’de 4,1 ve saat 23.28’de 4,4 büyüklüğünde iki sarsıntının daha meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı. Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

