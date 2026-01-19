Aslan’dan Transfer Atağı! 4.5 Yıllık Anlaşma Sağlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, sezonun ilk kupasını kazanma şansını değerlendiremedi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in ikinci yarısına da istediği başlangıcı yapamadı.

Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 4 puanlık fark, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor deplasmanında galip gelmesi sonrası 1 puana indi.

Ligde yaşanan kayıpların ardından Galatasaray, odağını UEFA Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te Atletico Madrid ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu süreçte Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk’un talepleri doğrultusunda temaslar yoğunlaştı.

GALATASARAY, CAN ARMANDO GÜNER İLE ANLAŞTI

SKY Sport Almanya’nın haberine göre Galatasaray, genç futbolcu Can Armando Güner ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Kulüpler arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmış değil. Borussia Mönchengladbach, devre arası transferi için Galatasaray’dan 500 bin euro bonservis bedeli ile sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ediyor.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı yönetim ise bu talebe karşılık 250 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdi.

ÖN SÖZLEŞME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Taraflar ara transfer döneminde anlaşma sağlayamazsa, sözleşmesinin bitmesine altı aydan az kalan Can Armando Güner, Bosman kuralı kapsamında Galatasaray ile yeni sezondan itibaren geçerli olacak bir ön sözleşmeye imza atabilecek.

YAZ DÖNEMİNDE DAHA DÜŞÜK MALİYET

Galatasaray, anlaşmanın devre arasında sağlanamaması durumunda genç oyuncuyu yaz transfer döneminde yetiştirme bedeli karşılığında (200 bin euronun altında) kadrosuna katmayı planlıyor.

ÇOK ULUSLU MİLLİ KARİYER

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu. Genç oyuncu, on numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

