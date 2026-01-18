Fenerbahçe Fırsatı Kaçırmadı! Zirve Yarışı Alev Alev

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı çevirerek üst üste üçüncü lig galibiyetini aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Alanyaspor, 3. dakikada Hadergjonaj’ın sert şutuyla öne geçti. Fenerbahçe bu gole çabuk yanıt verdi. 9. dakikada Talisca, zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 27. dakikada bu kez Makouta’nın kafa golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarının son bölümünde Alanyaspor üçüncü gole çok yaklaştı ancak Ruan’ın sert şutu direkten döndü.

İKİNCİ YARIDA DENGE DEĞİŞTİ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe, 52. dakikada Musaba’nın golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Sarı-lacivertlilerin baskısı sonuç verdi. 78. dakikada Asensio’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca, yerden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-2. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 42’ye yükseltti ve Galatasaray’ın evinde berabere kalarak puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Kaynak: Haber Merkezi