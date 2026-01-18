Tedesco, Alanyaspor'u Övdü... 'Çok Zordu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor’u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından hem galibiyeti hem de rakibin oyun yapısını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor’a karşı oynamanın zorluğuna dikkat çekti.

'NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM'

Maçın özellikle ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Tedesco, “Bugünkü maç çok zordu. Alanyaspor iyi çalışılmış, ne yaptığını bilen bir takım. 3-4-3 sisteminde neredeyse gözü kapalı oynuyorlar. Bu yüzden onlara karşı baskı kurmak kolay değil” dedi.

'DAHA AGRESİF BASKI KURDUK'

İlk yarıdaki aksaklıklara ikinci yarıda doğru hamlelerle karşılık verdiklerini ifade eden Tedesco, oyunun yönünü değiştirdiklerini söyledi. “İlk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıdaysa önde ve daha agresif bir baskı kurduk. Bu da oyunu bizim lehimize çevirdi” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Yiğit Efe’nin performansına da ayrı bir parantez açan Tedesco, “Yiğit Efe’nin oyuna girişi savunma anlamında bize ciddi katkı sağladı. Dikine savunma yapabilmesi çok değerli. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe’nin geleceği” diye konuştu.

Kaynak: AA