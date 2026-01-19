İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Bölgesi için yıllardır dile getirilen “büyük İstanbul depremi” beklentisine ilişkin yeni bir yorum geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi altındaki jeolojik yapıya dikkat çekerek, bölgede ölçülen yüksek sıcaklıkların olası büyük bir kırılmayı sınırlayabileceğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Marmara’daki “sismik boşluk” olarak adlandırılan alanın altında olağanüstü bir ısı birikimi bulunduğunu belirtti. Curie derinliğinin yüzeye yakın olmasının, fay hatlarının davranışını doğrudan etkilediğini vurgulayan Bektaş, bu durumun enerjinin tek bir yıkıcı depremle değil, zaman içinde küçük ve sessiz kaymalarla boşalmasına neden olabileceğini ifade etti.

“TERMAL BARİYER” ETKİSİ OLABİLİR

Özellikle Orta Marmara segmentine dikkat çeken Prof. Bektaş, bu bölümün devasa bir kırılma üretmekten çok, büyük depremin yayılmasını engelleyen doğal bir sınır gibi davranabileceğini dile getirdi. Bektaş’a göre, bölgedeki yüksek sıcaklık, adeta bir “termal bariyer” oluşturarak fayın tek parça halinde ve yıkıcı biçimde kırılmasının önüne geçebilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ATIF YAPTI

Nature dergisinde yayımlanan güncel araştırmalara da değinen Bektaş, Marmara’nın altındaki yoğun ısının İstanbul için öngörülen deprem senaryolarının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu görüşün yeni olmadığını belirten Bektaş, uzun süredir aynı bilimsel yaklaşımı savunduklarını da vurguladı.

Bektaş’ın açıklamaları, Marmara’da beklenen büyük depremin nasıl gerçekleşebileceğine dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi