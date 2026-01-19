İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nin altındaki yüksek sıcaklıkların fay hatlarının davranışını değiştirebileceğini belirterek, 'termal bariyer' etkisiyle büyük İstanbul depremi senaryosunun düşünüldüğünden farklı gelişebileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Bölgesi için yıllardır dile getirilen “büyük İstanbul depremi” beklentisine ilişkin yeni bir yorum geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi altındaki jeolojik yapıya dikkat çekerek, bölgede ölçülen yüksek sıcaklıkların olası büyük bir kırılmayı sınırlayabileceğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Marmara’daki “sismik boşluk” olarak adlandırılan alanın altında olağanüstü bir ısı birikimi bulunduğunu belirtti. Curie derinliğinin yüzeye yakın olmasının, fay hatlarının davranışını doğrudan etkilediğini vurgulayan Bektaş, bu durumun enerjinin tek bir yıkıcı depremle değil, zaman içinde küçük ve sessiz kaymalarla boşalmasına neden olabileceğini ifade etti.

İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu - Resim : 1

“TERMAL BARİYER” ETKİSİ OLABİLİR

Özellikle Orta Marmara segmentine dikkat çeken Prof. Bektaş, bu bölümün devasa bir kırılma üretmekten çok, büyük depremin yayılmasını engelleyen doğal bir sınır gibi davranabileceğini dile getirdi. Bektaş’a göre, bölgedeki yüksek sıcaklık, adeta bir “termal bariyer” oluşturarak fayın tek parça halinde ve yıkıcı biçimde kırılmasının önüne geçebilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA ATIF YAPTI

Nature dergisinde yayımlanan güncel araştırmalara da değinen Bektaş, Marmara’nın altındaki yoğun ısının İstanbul için öngörülen deprem senaryolarının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu görüşün yeni olmadığını belirten Bektaş, uzun süredir aynı bilimsel yaklaşımı savunduklarını da vurguladı.

İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu - Resim : 2

Bektaş’ın açıklamaları, Marmara’da beklenen büyük depremin nasıl gerçekleşebileceğine dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Masum Görünen Bu Yiyecekler Migreni Tetikliyor Bu Yiyecekler Migreni Tetikliyor
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı
Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi Türkiye Buz Kesecek! Kar ve Don Uyarısı Peş Peşe Geldi! Meteoroloji 9 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e Hapis Cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e Hapis Cezası