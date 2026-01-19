Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uçak kabinlerinde elektronik cihaz güvenliğine ilişkin kurallar değişti. Batarya yangınlarının artması üzerine Lufthansa, powerbank ve taşınabilir bataryalara yönelik yeni uygulamaları hayata geçirdi. Buna göre yolcuların uçak içi sistemler üzerinden cihazlarını şarj etmesi ve powerbank kullanması artık yasaklandı.

BAŞ ÜSTÜ DOLAPLARINA KOYMAK YASAK

Yeni düzenlemeyle birlikte powerbank’lerin baş üstü dolaplarına yerleştirilmesine izin verilmeyecek. Taşınabilir bataryalar yalnızca yolcunun üzerinde ya da koltuk altındaki el bagajında bulundurulabilecek. Cep telefonu, tablet gibi cihazların powerbank aracılığıyla uçuş sırasında şarj edilmesi de kısıtlandı.

KAPASİTEYE SINIR, ADET KISITI

Kurallara göre 100 Wh (yaklaşık 27.000 mAh) üzerindeki bataryalar için havayolundan özel izin alınması gerekecek. Onaysız ürünlere el konulabilecek. Ayrıca her yolcu en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek.

Lufthansa yetkilileri, uygulamanın Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirildiğini ve Swiss, Eurowings ile Austrian Airlines gibi grup bünyesindeki tüm havayollarında geçerli olacağını açıkladı.

YANGIN SONRASI GÜNDEME GELDİ

Sıkılaştırılan önlemler, Ocak 2025’te Air Busan’a ait bir uçakta baş üstü dolabındaki powerbank’in alev alması sonucu 27 kişinin yaralandığı olayın ardından yeniden gündeme gelmişti. Yaşananlar, lityum bataryaların uçuş güvenliği açısından oluşturduğu riski bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi