İstanbul'da Ağır Taşıtların ve Kuryelerin Trafiğe Çıkışı Yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.