2 Kişiyi Yaralayan Bıçaklı Saldırgan Yakalandı

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişinin bıçakla yaralandığı saldırının faili kısa sürede yakalandı.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi’nde meydana gelen olayda, pastane bölümünde oturan gençler arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında A.E.A. (17) ve B.K. (19) bıçaklanarak ve darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki E.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Saldırı Samsun
