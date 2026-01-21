Alanya Maçı Sonrası Gündem Olmuştu: Sadettin Saran'ın Şalı Fenerium’da Satışta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran’ın maç sonrasında taktığı şal, taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı ve binlerce paylaşım aldı.

Sosyal medyada konuşulan bu aksesuar için kulüp yönetimi hızlı davrandı. “Taraftarı saran şal” sloganıyla hazırlanan ürün, Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. Hem online mağazada hem de fiziki satış noktalarında raflara çıkan şalın fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

Daha önce Galatasaray derbisi sonrası satış rekorları kıran yağmurluğun ardından, sarı-lacivertlilerin bir başka ürünü daha viral olmayı başardı. Sadettin Saran’ın şalı, kısa sürede Fenerbahçe’nin en çok konuşulan lisanslı ürünleri arasına girdi.

Kaynak: Haber Merkezi