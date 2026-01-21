Alanya Maçı Sonrası Gündem Olmuştu: Sadettin Saran'ın Şalı Fenerium’da Satışta

Alanyaspor galibiyeti sonrası Sadettin Saran’ın taktığı ve sosyal medyada gündem olan şal, “Taraftarı saran şal” sloganıyla Fenerium mağazalarında satışa çıktı; ürünün 799 TL’lik fiyatı da taraftarlar arasında tartışma yarattı.

Son Güncelleme:
Alanya Maçı Sonrası Gündem Olmuştu: Sadettin Saran'ın Şalı Fenerium’da Satışta
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından Fenerbahçe cephesinde dikkat çeken bir detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Başkan Sadettin Saran’ın maç sonrasında taktığı şal, taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı ve binlerce paylaşım aldı.

Sosyal medyada konuşulan bu aksesuar için kulüp yönetimi hızlı davrandı. “Taraftarı saran şal” sloganıyla hazırlanan ürün, Fenerium mağazalarında satışa sunuldu. Hem online mağazada hem de fiziki satış noktalarında raflara çıkan şalın fiyatı 799 TL olarak belirlendi.

Alanya Maçı Sonrası Gündem Olmuştu: Sadettin Saran'ın Şalı Fenerium’da Satışta - Resim : 1

Daha önce Galatasaray derbisi sonrası satış rekorları kıran yağmurluğun ardından, sarı-lacivertlilerin bir başka ürünü daha viral olmayı başardı. Sadettin Saran’ın şalı, kısa sürede Fenerbahçe’nin en çok konuşulan lisanslı ürünleri arasına girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sarı-Lacivertliler Avrupa’da 297. Kez Sahne Alıyor Sarı-Lacivertlilerin Avrupa Karnesi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Rakibi Belli Oldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara–Washington Hattında Kritik Temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Arasında ‘Çok Önemli' Görüşme Ankara–Washington Hattında Gece Yarısı ‘Çok Önemli' Görüşme
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a Yakalama Kararı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'a Yakalama Kararı: İlk Açıklama Geldi
Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 13 Gözaltı Kararı Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon
Altına 'Trump' Etkisi! Yeni Rekor Geldi Küresel Gerilim Piyasayı Sarstı! Yeni Rekor Geldi
Cani Baba 2 Çocuğunu Katledip İntihar Etmişti! Adana’daki Aile Vahşetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı Adana’daki Aile Vahşetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı