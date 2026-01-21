ABD'den Kritik Suriye Hamlesi... CENTCOM Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'de terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında son zamanlarda tırmanan çatışmalar, terör örgütü IŞİD'in binlerce tutuklusunun bulunduğu cezaevlerinin durumunu kötüleştirdi. Bazı tutuklular cezaevinden kaçtı. Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD tutuklularına yönelik tahliye operasyonu başlattığını duyurdu.

7 BİN IŞİDLİ VAR

Açıklamaya göre operasyonun ilk aşamasında Haseke’deki bir cezaevinden 150 IŞİD mensubu Irak’taki güvenli merkezlere sevk edildi. Nihai hedefin, Suriye’de bulunan tüm IŞİD tutuklularının (7 bin üye) Irak’ın kontrolündeki gözaltı merkezlerine aktarılması olduğu belirtildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, nakil sürecinin bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Herhangi bir güvenlik açığı hem ABD hem de bölge için doğrudan tehdit oluşturur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Suriye ordusu, IŞİD üyeleri ve ailelerinin de aralarında olduğu yaklaşık 24 bin kişinin bulunduğu El-Hol Kampı’na girerek güvenliği devraldığı açıklamıştı. ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 'terörle mücadele' kapsamında yürüttüğü misyonun sona erdiğini, bu sorumluluğun bundan sonra Şam yönetimi tarafından üstlenileceğini söylemişti.