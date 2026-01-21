Sarı-Lacivertliler Avrupa’da 297. Kez Sahne Alıyor

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, yarın İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkmış olacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki uzun soluklu serüveninde bugüne kadar 296 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 117 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 115 mücadelede rakiplerine mağlup oldu.

64 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu süreçte rakip ağları 406 kez sarsan Fenerbahçe, kalesinde 417 gole engel olamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE 100 MAÇLIK TECRÜBE

UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandığı günden bu yana organizasyonda 100 kez sahne alan Fenerbahçe, bu önemli eşiği Norveç’te Brann deplasmanında geçti. Sarı-lacivertliler, 100. maçında rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek dikkat çekti.

Fenerbahçe, bu kulvarda oynadığı 100 karşılaşmada 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 145 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 101 gol gördü.

Organizasyonun 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla düzenlendiği dönemde de Avrupa sahnesinde boy gösteren Fenerbahçe, bu süreçte toplam 154 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 67 galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, 47 kez mağlup olurken 40 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 217 gol kaydederken, kalesinde 192 gol gördü.

