ABD basınına göre Trump, İran’dan gelen kritik bir taahhüt, bölgesel müttefiklerin itirazları ve Pentagon’daki lojistik sorunlar nedeniyle Tahran’a yönelik askeri saldırı emrini geri çekti. Beyaz Saray’da savaş eşiğine gelindiği ancak emrin verilmediği öne sürülüyor.

Trump, İran'a Saldırıyı Son Anda Durdurmuş! İşte Çarpıcı Detaylar
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik olası bir askeri saldırıyı son anda durdurduğu iddia edildi. Amerikan Axios haber platformu, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’da yapılan kritik İran toplantısı öncesinde saldırı emri vermeye hazır olduğunu yazdı. Haberde konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, "Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı biçimde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi" ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİKLER İSTEMEDİ

Yetkiliye göre, toplantı öncesinde İsrail, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerle yürütülen diplomatik temasların sonuçları masaya yatırıldı. Bu görüşmelerde, bölgedeki ABD müttefiklerinin İran’a yönelik bir saldırıya açık biçimde mesafeli yaklaştıkları Trump’a iletildi.

GİZLİ GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ OLDU

Sürecin dönüm noktasının, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılan gizli temas olduğu aktarıldı. Habere göre Erakçi, çarşamba sabahı Witkoff’a gönderdiği mesajda, İran’da protestoculara yönelik infazların durdurulduğunu taahhüt etti. Axios’a konuşan kaynaklar, bu taahhüdün Trump’ın saldırı kararını askıya almasının başlıca nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

PENTAGON HAZIRLIKLI DEĞİLDİ

Trump’ın geri adımında askeri ve lojistik nedenlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Amerikan askeri birliklerinin Karayipler ve Asya’ya kaydırılması nedeniyle Pentagon’un Orta Doğu için operasyonel olarak tam hazır olmadığı, bu durumun askeri seçenekleri sınırladığı ifade edildi.

İSRAİL DE KARŞI ÇIKMIŞ

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump’a, İsrail’in İran’dan gelebilecek olası bir misillemeye hazır olmadığını söylediği aktarıldı. Netanyahu’nun, önerilen ABD planının yeterli caydırıcılığa sahip olmadığı yönündeki uyarısının da etkili olduğu kaydedildi.

Benzer şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da İran’a yönelik bir saldırının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği yönünde ciddi endişelerini Washington’a ilettiği belirtildi. Tüm bu faktörler ışığında, çarşamba günü öğleden sonra Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırı emrini vermeyeceğinin netleştiği aktarıldı.

Kaynak: AA

