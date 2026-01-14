Ortadoğu Diken Üstünde! ABD Üsleri Boşaltıyor, İran'dan Sert Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin İran’a yönelik olası askeri saldırı ihtimali güçlenirken bölgedeki hareketlilik arttı. Reuters'ın haberine göre ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle Ortadoğu’daki bazı askeri üslerinden personel çekme kararı aldı. Bir ABD’li yetkili, söz konusu adımın 'önleyici ve ihtiyati' bir tedbir olduğunu söyledi. ABD’nin bölgedeki kilit üslerinden bazılarını kapsayan çekilme hamlesine İngiltere’nin de katıldığı bildirildi. İngiliz basını, Katar’daki bir hava üssünden sınırlı sayıda İngiliz personelin çekildiğini yazdı.

KRİTİK 24 SAAT

Bir Batılı askeri yetkili, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, "Tüm işaretler ABD saldırısının yakın olduğuna işaret ediyor. Ancak bu yönetim için belirsizlik zaten bir strateji" ifadelerini kullandı. İki Avrupalı yetkiliyse ABD’nin önümüzdeki 24 saat içinde askeri müdahalede bulunabileceğini dile getirdi. İsrailli bir yetkili de ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale kararı almış göründüğünü, ancak kapsam ve zamanlamanın henüz netleşmediğini söyledi.

HANGİ SEÇENEKLER MASADA?

CNN’in konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine gör Trump, İran’da protestoculara yönelik artan şiddet ve ölüm haberleri sonrası askeri müdahale seçeneğine giderek daha fazla yaklaşıyor. Trump’ın, kendi belirlediği 'kırmızı çizgi' ile karşı karşıya kaldığı ve artık somut bir adım atması gerektiğine inandığı belirtiliyor.

Kaynaklara göre, Trump’ın ulusal güvenlik ekibi askeri müdahale konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Yetkililer, olası bir saldırının kara birliklerini içermeyeceğini ve uzun süreli bir askeri angajman planlanmadığını vurguluyor. Masadaki seçenekler arasında, protestoculara yönelik baskıdan sorumlu İran güvenlik birimleriyle bağlantılı tesislerin hedef alınması da bulunuyor.

Yetkililer, her senaryonun risklerinin detaylı biçimde değerlendirildiğini; özellikle hava saldırısının kontrolden çıkması ya da İran’dan sert bir misilleme gelmesi ihtimalinin ciddi bir endişe kaynağı olduğunu aktarıyor. Ayrıca İran rejiminin çökmesi halinde bölgede geniş çaplı bir istikrarsızlık yaşanabileceği de hesaplamalar arasında.

İRAN'DAN AÇIK MESAJ

Bu arada İranlı üst düzey bir yetkili, Tahran’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerine, ABD üslerinin hedef olacağı yönünde mesaj ilettiğini açıkladı. Aynı yetkili, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan temasların da askıya alındığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin rekor değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. ABD merkezli insan hakları kuruluşu HRANA'nın rapounra göre, gösterilerde 12’si çocuk olmak üzere 2 bin 403 protestocu ile 147 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 550’ye yükseldi. ABD Başkanı Trump bunun üzerinde protestoculara "Devam edin, yardım yolda" mesajı vermişti.

