Trump Fitili Ateşledi! 'İranlılar, Kurumları Ele Geçirin, Yardım Yolda'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolara ilişkin dikkat çekici bir destek mesajı yayımladı. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, İranlı protestoculara seslenerek gösterilerin sürdürülmesini istedi.

Trump paylaşımında, "İranlı vatanseverler, protestoya devam edin. Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Bunun bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, protestoculara yönelik şiddete de dikkat çekerek, bu durum sona erene kadar İranlı yetkililerle yapılacak tüm temasların iptal edildiğini açıkladı. Trump, mesajını "Yardım yolda" sözleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin rekor değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestolarda en az 544 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 681 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi