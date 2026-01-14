Trump Grönland İçin Israrcı! 'Eğer Biz Almazsak...'

ABD Başkanı Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve 'Altın Kubbe' hava savunma projesi açısından hayati olduğunu savundu. ABD almazsa bölgenin Rusya ya da Çin’in kontrolüne gireceğini öne sürdü.

Son Güncelleme:
Trump Grönland İçin Israrcı! 'Eğer Biz Almazsak...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı neden istediğine ilişkin açıklamalarını yineledi. Truth Social üzerinden mesaj paylaşan Trump, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu savunarak, bölgede inşa edilmesi planlanan 'Altın Kubbe' hava savunma sistemi için adaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ASIL AMACI ANLATTI

Trump, ABD’nin Grönland’ı kontrol etmemesi halinde Rusya ya da Çin’in bölgeyi ele geçireceğini öne sürdü. "Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" diyen Trump, Grönland’ın ABD’nin hava savunma kapasitesi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

NATO’ya da çağrıda bulunan Trump, ABD’nin askeri gücü olmadan İttifak’ın etkili bir caydırıcılığa sahip olamayacağını savundu ve Grönland’ın ABD kontrolünde olmasının NATO’yu güçlendireceğini iddia etti. Öte yandan Avrupa ülkeleri, Grönland’ın Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olduğunu hatırlatarak olası ilhak girişimlerine karşı Kopenhag’a destek mesajları vermeye devam ediyor.

Beyaz Saray’dan Manidar Paylaşım! Trump’tan Dikkat Çeken Grönland PozuBeyaz Saray’dan Manidar Paylaşım! Trump’tan Dikkat Çeken Grönland PozuDünya

ABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye BasıldıABD'de Flaş Adım! Grönland İçin Düğmeye BasıldıDünya

ABD'nin Grönland İşgali Sonrası NATO Nasıl Çöker?ABD'nin Grönland İşgali Sonrası NATO Nasıl Çöker?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ankara'da Sürpriz Temas! Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı Kabul Etti Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı Kabul Etti
Tayland’da Üzerine Vinç Düşen Tren Devrildi, 29 Ölü İnşaat Vinci Trenin Üzerine Düştü! 29 Kişi Öldü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu! Aylık Geliri Dudak Uçuklattı Ufuk Bayraktar Hakim Karşısına Çıktı: Gözyaşlarıyla Kendini Böyle Savundu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 20 Gözaltı ASAT ve ALDAŞ'a Operasyon
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı