Trump Grönland İçin Israrcı! 'Eğer Biz Almazsak...'

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı neden istediğine ilişkin açıklamalarını yineledi. Truth Social üzerinden mesaj paylaşan Trump, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu savunarak, bölgede inşa edilmesi planlanan 'Altın Kubbe' hava savunma sistemi için adaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ASIL AMACI ANLATTI

Trump, ABD’nin Grönland’ı kontrol etmemesi halinde Rusya ya da Çin’in bölgeyi ele geçireceğini öne sürdü. "Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" diyen Trump, Grönland’ın ABD’nin hava savunma kapasitesi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

NATO’ya da çağrıda bulunan Trump, ABD’nin askeri gücü olmadan İttifak’ın etkili bir caydırıcılığa sahip olamayacağını savundu ve Grönland’ın ABD kontrolünde olmasının NATO’yu güçlendireceğini iddia etti. Öte yandan Avrupa ülkeleri, Grönland’ın Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olduğunu hatırlatarak olası ilhak girişimlerine karşı Kopenhag’a destek mesajları vermeye devam ediyor.

