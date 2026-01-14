Tayland’da Üzerine Vinç Düşen Tren Devrildi, 29 Ölü
Tayland’da bir tren kazası büyük bir faciaya yol açtı. Üzerine inşaat vinci düşen yolcu treni raydan çıkarak devrildi; olayda 29 kişi hayatını kaybederken 50’den fazla kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletinde meydana geldi. Yüksek hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında kullanılan bir vincin, Bangkok’tan Ubon Ratchathani’ye doğru ilerleyen trenin üzerine düşmesi sonucu vagonlar kontrolden çıkarak devrildi.
Çarpmanın ardından trende yangın çıktı. İlk tespitlere göre can kaybı 29 olarak açıklanırken, çok sayıda yolcunun da yaralı olduğu bildirildi.
Yetkililer, trenin içinde toplam 195 yolcunun bulunduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgede arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: