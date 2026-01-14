Tayland’da Üzerine Vinç Düşen Tren Devrildi, 29 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletinde meydana geldi. Yüksek hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında kullanılan bir vincin, Bangkok’tan Ubon Ratchathani’ye doğru ilerleyen trenin üzerine düşmesi sonucu vagonlar kontrolden çıkarak devrildi.

Çarpmanın ardından trende yangın çıktı. İlk tespitlere göre can kaybı 29 olarak açıklanırken, çok sayıda yolcunun da yaralı olduğu bildirildi.

Yetkililer, trenin içinde toplam 195 yolcunun bulunduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgede arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA