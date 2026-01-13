Beyaz Saray’dan Manidar Paylaşım! Trump’tan Dikkat Çeken Grönland Pozu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilen bir fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaştı. X platformunda yayımlanan karede Trump’ın, Oval Ofis’teki pencereden büyük bir Grönland haritasına baktığı görülürken, paylaşımda “Gelişmeleri takip etmek için tıklayın” ifadesi kullanıldı.

Trump, ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu sık sık dile getiriyor. Danimarka’ya bağlı özerk ada için askeri seçeneklerin dahi gündemde olabileceğini belirten Trump, konunun Washington’da yakından izlendiğini vurgulamıştı.

Nitekim 6 Ocak’ta Reuters’a konuşan Beyaz Saray yetkilileri, “Başkomutan olarak ABD Başkanı’nın askeri güç kullanma yetkisi her zaman masadadır” açıklamasıyla olası bir müdahale ihtimaline dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de 7 Ocak’ta yaptığı değerlendirmede, Trump’ın Grönland’ın satın alınması seçeneğini danışmanlarıyla görüştüğünü doğrulayarak, konunun yönetim içinde ciddi biçimde ele alındığını ifade etmişti.

