Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş Suriye Açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" denildi.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş Suriye Açıklaması!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye’nin geleceğinin 'terör ve ayrışma değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyon' temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, 18 Ocak’ta duyurulan ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 14 maddelik anlaşmanın, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği çerçevesinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunmasını temenni etti. Anlaşmanın yalnızca Suriye halkı için değil, başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgenin güvenliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Suriye
Son Güncelleme:
Suriye'de Entegrasyon Anlaşması! İşte O Kritik Maddeler Suriye'de Entegrasyon Anlaşması!
Pentagon’dan Gizli Operasyon! Havana Sendromu'nun Gizemi Çözülüyor mu? Pentagon’dan Gizli Operasyon! Havana Sendromu'nun Gizemi Çözülüyor mu?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: 9 Saatlik İnfaz Nöbeti! GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler
Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı! Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!
Suriye'de Entegrasyon Anlaşması! İşte O Kritik Maddeler Suriye'de Entegrasyon Anlaşması!
Fırat Hattında Kırılma: Suriye Ordusu İlerliyor, Rakka ve Deyrizor YPG’den Temizleniyor Suriye Ordusu İlerliyor, Rakka ve Deyrizor YPG’den Temizleniyor
İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında