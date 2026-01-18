Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş Suriye Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye’nin geleceğinin 'terör ve ayrışma değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyon' temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, 18 Ocak’ta duyurulan ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 14 maddelik anlaşmanın, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği çerçevesinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunmasını temenni etti. Anlaşmanın yalnızca Suriye halkı için değil, başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgenin güvenliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

