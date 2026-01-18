Pentagon’dan Gizli Operasyon! Havana Sendromu'nun Gizemi Çözülüyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), diplomatlar ve istihbarat görevlileri arasında yıllardır gizemini koruyan 'Havana Sendromu'nun kaynağı olabileceği değerlendirilen bir cihazı ele geçirmek için gizli bir operasyon yürüttüğü iddia edildi. Operasyon kapsamında cihaz için milyonlarca dolar ödendiği öne sürülüyor.

CNN’in konuya yakın dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre; İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) birimi, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin son günlerinde Pentagon’dan sağlanan fonlarla gizli bir satın alım gerçekleştirdi. Yetkililerin sekiz haneli, yani en az 10 milyon dolarlık bir ödeme yaptığı belirtiliyor. Söz konusu cihazın, bir yılı aşkın süredir gizli tesislerde test edildiği ve test sonuçlarının yüksek güvenlik derecesiyle sınıflandırıldığı ileri sürüldü.

SIRT ÇANTASINA SIĞACAK KADAR KÜÇÜK

Cihaza ilişkin sızan teknik bilgiler, Havana Sendromu’na yönelik 'yönlendirilmiş enerji saldırısı' teorilerini güçlendirdi. Kaynaklara göre cihaz, bilim insanlarının şüpheyle yaklaştığı 'darbeli radyo frekansları' üretebiliyor. Uzmanların uzun süredir tartıştığı "Bu kadar güçlü bir cihaz taşınabilir mi?" sorusu da bu iddialarla birlikte yeniden gündeme geldi. Yetkililer, cihazın bir sırt çantasına sığabilecek boyutta olduğunu aktarıyor.

RUSYA DETAYI

Cihazın tamamen Rus yapımı olmadığı, ancak içinde Rus menşeli bazı bileşenlerin bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Bu gelişme, ABD istihbarat kurumlarının geçmişte yaptığı açıklamaları da tartışmalı hale getirdi. CIA ve Ulusal İstihbarat birimleri, uzun süre Havana Sendromu vakalarının arkasında yabancı bir gücün bulunduğuna dair yeterli kanıt olmadığı yönünde değerlendirmeler yapmıştı.

Kalıcı nörolojik hasar yaşadıklarını belirten mağdurlar ise bu tutumu örtbas ve psikolojik baskı olarak nitelendirmişti. 2017 yılında Moskova’da saldırıya uğradığını söyleyen eski CIA subayı Marc Polymeropoulos, CNN’e yaptığı açıklamada, "Eğer ABD hükümeti gerçekten böyle bir cihaz ele geçirdiyse, CIA bize kamuoyu önünde açık bir özür borçlu" dedi. Pentagon yetkililerinin, cihaz ve test sonuçlarına ilişkin bilgileri geçen yılın sonunda Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitelerine kapalı oturumda aktardığı da öne sürüldü.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana Sendromu vakaları ilk kez 2016 yılında Küba’da görev yapan ABD’li diplomatlar arasında rapor edildi. Daha sonra Viyana, Çin ve Washington dahil olmak üzere farklı ülkelerde yüzlerce benzer vaka kayıtlara geçti. Mağdurlar, ani bir ses veya yoğun basınç hissinin ardından baş dönmesi, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları ve bilişsel bulanıklık yaşadıklarını belirtiyor. Belirtiler beyin sarsıntısına benzerlik gösterse de, fiziksel bir darbe olmaması sendromu küresel bir bilmeceye dönüştürdü. Uzmanlar ve mağdurlar, sendromun düşman devletler tarafından kullanılan yönlendirilmiş mikrodalga enerjisi ya da darbeli radyo frekansı yayan gizli silahlarla bağlantılı olabileceğini savunuyor.

Kaynak: Euronews