Rusya'da İHA Saldırısı: Yaralılar Var

Rusya'nın Adigey bölgesine İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok katlı bir binada yangın çıktı, 11 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya hesabından bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

11 YARALI VAR

Saldırı sonucu Tahtamukay ilçesindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını, 15 otomobilin yandığını aktaran Kumpilov, olay yerinde acil durumlar servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kumpilov, olayda can kaybının olmadığını belirterek "11 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Aralarında 2 çocuk var. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama noktası oluşturuldu. Tahtamukay'da acil durum ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

