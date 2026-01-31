Google’ın yapay zeka Sırları Çin’e mi Gitti? Casusluk Davasında Tarihi Karar

ABD’de eski Google mühendisi Linwei Ding, yapay zeka alanındaki ticari sırları Çinli şirketler lehine sızdırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

ABD’de eski Google mühendisi Linwei Ding, yapay zeka alanındaki ticari sırları Çinli teknoloji şirketleri lehine çaldığı gerekçesiyle suçlu bulundu. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre jüri, 38 yaşındaki Ding’i 7 ayrı ekonomik casusluk ve yedi ayrı ticari sır hırsızlığı suçundan sorumlu buldu. Diken gazetesinin CNBC'den aktardığına göre Ding, Mayıs 2022 ile Nisan 2023 arasında Google’a ait binlerce sayfalık gizli yapay zeka belgesini kişisel bulut hesabına yükledi.

KRİTİK BİLGİLERİ ALMIŞ

Soruşturma dosyasında, çalınan belgeler arasında Google’ın özel Tensor Processing Unit (TPU) çiplerinin mimarisi, grafik işlem birimi sistemleri ve yapay zeka süper bilgisayarlarında kullanılan özel ağ altyapılarına ilişkin kritik bilgilerin yer aldığı belirtildi. Yetkililer, Ding’in bu süreçte Çin merkezli iki teknoloji şirketiyle bağlantı kurduğunu ve eş zamanlı olarak kendi teknoloji girişimini hayata geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Ding’in avukatı savunmasında, söz konusu belgelerin binlerce Google çalışanının erişimine açık olduğunu ve bu nedenle ticari sır olarak değerlendirilemeyeceğini öne sürdü. Mahkeme süreci devam ederken, Ding her bir ticari sır hırsızlığı suçundan 10 yıla, ekonomik casusluk suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. Bir sonraki duruşmanın salı günü görülmesi bekleniyor.

