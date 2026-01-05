Maduro Hakim Karşısına Çıktı! İşte İfadesinin Tamamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia Flores'le beraber New York'ta bugün çıktığı mahkemede ilk ifadesini verdi. Maduro, tüm suçlamaları reddetti. CNN Türk'te yer alan habere göre Cilia Flores'in avukatı, mahkemede yaptığı açıklamada, Flores’in kaburgasında ciddi morluklar ve yaralanmalar bulunduğunu söyledi. Yargıç Alvin Hellerstein, avukatların bu konuyu savcılarla birlikte ele alabileceğini belirtti.

'KENDİMİ ESİR SAYIYORUM'

Venezuela’nın devrik lideri Nicolás Maduro, bugün kendisine yöneltilen dört suçlamanın tamamı için suçsuz olduğunu beyan etti. Suçlamalar arasında uyuşturucu-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu ile makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma yer alıyor.

Hakim: Sen Maduro musun?

Maduro: Ben Venezuela Devlet Başkanı'yım. Kendimi savaş esiri sayıyorum. Karakas'taki evimde yakalandım.

Hakim: İddianame verildi mi sana?

Maduro: İlk kez elimde. Kendim okumayı tercih ediyorum.

Hakim: Şuan söylediğin her şey senin aleyhine kullanılabilir. Avukatınızı da görüyorum. Eğer paranız avukat tutmaya paranız yetmezse devlet size ücretsiz avukat sağlayacak. Bu haklarınızı biliyor musunuz?

Maduro: Bu haklarımı şu ana kadar bilmiyordum.

Hakim: Suçlamaları kabul ediyor musunuz?

Maduro: Ben masumum. Ben iyi bir adamım. Ben Cumhurbaşkanıyım.

Maduro'nu avukatı: Bütün suçlamaları reddediyoruz.

Hakim: İddianameyi okudunuz mu?

Maduro: Gördüm ama okumadım. Ben masumum. Bu iddianamede bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.

Hakim: Kefaret istiyor musunuz?

Maduro'nun avukatı: Sayın Maduro şuan kefaret istemiyor. Maduro şuan aktif oalrak devlet başkanıdır. ABD ordusu tarafından ele geçirilmesinde soru işaretleri var. Hızlı dava yasasını kullanmayacağız. Şu an Maduro ile ilgili bazı tıbbi meseleler var. Uygun tedaviyi görmesi için formu dolduracağım. Eşi Cilia Flores Maduro yakalanması sırasında yaralanmıştır. Kaburgaları zarar görmüştür.

'SUÇLU DEĞİLİM'

Hakim: Siz Cilia Flores Maduro musunuz?

Cilia Flores Maduro: Ben Venezuela Cumhuriyet'nin firs lady'siyim.

Hakim: Siz iddianameyi duydunuz dimi benden? Avukatlarınızla konuştunuz mu? Suçlamaları kabul ediyor musunuz?

Cilia Flores Maduro: Ben tamamen masumum.

Kaynak: Haber Merkezi