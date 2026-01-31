Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları rekor seviyelerin ardından sert bir düzeltme yaşadı. Kapalı Çarşı’da 8 bin TL’ye kadar yükselen gram altın, hem serbest piyasada hem de Kapalı Çarşı’da hızlı bir düşüşle yatırımcının gündemine oturdu. Dün öğle saatleri itibariyle 6 bin 914 TL seviyesine gerileyen gram altın, 7 bin TL’nin altını gördü. Böylece tek günde yaklaşık 900 TL’lik değer kaybı yaşandı.

Piyasalardaki belirsizlik sürerken gram altın, ons altın, çeyrek ve yarım altın ile gümüş fiyatları yakından izleniyor.

GRAM ALTIN 7 BİN TL’NİN ALTINA İNDİ

Güne 7 bin 242 TL seviyesinden başlayan gram altın, satış baskısının artmasıyla kayıplarını derinleştirdi. Öğle saatlerinde 6 bin 914 TL’ye kadar düşen fiyatlar, yatırımcı cephesinde temkinli bir bekleyişe neden oldu. Kapalı Çarşı’da ise gram altın fiyatı 8 bin TL’den 7 bin 354 TL seviyelerine kadar çekildi.

Ons altın cephesinde ise fiyatlar 5 bin 20 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD’de bugün yeni Fed başkanının açıklanmasının beklenmesi, piyasalardaki yön arayışını güçlendirdi. Yeni başkanın daha güvercin bir politika izlemesi ve faiz indirim sürecini hızlandırması durumunda, altın fiyatlarının bu gelişmeden olumlu etkilenebileceği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Jeopolitik riskler de fiyatlamalarda etkisini sürdürüyor. ABD–İran hattındaki gerilim ile Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin yeni haber akışları piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Rusya’nın, Kiev ve çevresine yönelik saldırıların geçici olarak durdurulmasına olumlu yaklaşması, risk iştahını kısmen artırdı.

Bu gelişmeler güvenli liman talebini azaltırken, gümüş tarafında da sert hareketler yaşandı. Dün 121,65 dolarla rekor kıran gümüş, 110 dolar seviyelerine kadar geriledi. Günlük kayıp ilk işlemlerde yüzde 5’e yaklaştı. Gram gümüş ise 155 TL civarında işlem görüyor.

“ALIŞ VE SATIŞ AYNI SERTLİKTE YAŞANIYOR”

Analistler, altın piyasasında yükselişlerin olduğu kadar satışların da sert gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Teknik ve psikolojik açıdan ons altında 5 bin dolar, gümüşte ise 100 dolar seviyeleri kritik eşikler olarak izleniyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ŞUBAT UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede şubat ayına dikkat çekti. Memiş, kısa vadede sert geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirterek bu hareketlerin “ilave alım” ya da “alım fırsatı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“EMTİA PİYASALARINDA MANİPÜLASYON VAR”

Memiş, emtia piyasalarında bilinçli bir yönlendirme olduğunu savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir emtia savaşı başladı. Bir değişim sürecindeyiz. Amerika altın, Çin gümüş, bakır tarafında bu savaşı başlattı. Fiyatlar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. 2026 yılının bir manipülasyon yılı olacağına dair daha önce uyarılarım vardı. Daha ilk aylarda bu süreç başlatıldı ve devam ettiriliyor.”

“KAĞIT PARA YERİNİ DİJİTAL PARAYA BIRAKABİLİR”

Küresel ekonomik dönüşüme de değinen Memiş, yeni dünya düzeni hedeflerinin öne çekildiğini belirterek şunları söyledi:

“Amerika, Çin ve Rusya yeni dünya düzenini hızlandırmaya çalışıyor. Plan 2030’du, artık 2027’ye çekildi. Büyük reset süreci hızlandı. Bununla birlikte dijital paralara geçiş de hızlandırılmak isteniyor. Kağıt paranın yerini dijital para sistemleri alacak.”

“10 BİN TL ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL”

Gram altın için dikkat çeken seviyelere işaret eden Memiş, yatırımcılara uzun vadeli planlama çağrısı yaptı:

“Şubat ayında mutlaka sert düşüşler olacaktır. Teknik düzeltmeler kaçınılmaz. Bu düşüşleri ilave ya da alım fırsatı olarak görmek gerekir. Yıl bazında planlama yapmak önemli. 2026 yılında önemli gelişmeler yaşanırsa gram altın tarafında 10 bin TL’li seviyeler artık sürpriz olmayacak.”

