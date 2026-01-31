Market Raflarında Zam Var: 41 Ürünün 33'ünde Fiyatlar Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayı üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocakta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 278,1 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanozun, yüzde 229,8 ile pırasanın, yüzde 225,7 ile marulun takip ettiğini, havuç ve maydanozun 3,8 kat, pırasa ve marulun ise 3,3 kat fazlaya satıldığını bildirdi.

Bayraktar, üreticide 10 lira 50 kuruş olan havucun markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanozun 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marulun 35 lira 39 kuruşa satıldığını aktardı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN VE DÜŞEN ÜRÜNLER

Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlere ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Fiyatı en fazla düşen ürün markette kuru fasulye, üreticide ise pırasa oldu. Ocakta markette 41 ürünün 33'ünde fiyat artışı, 7'sinde ise fiyat azalışı görüldü. Bir üründe ise fiyat değişimi görülmedi. Söz konusu ayda markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 67,2 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 54,1 ile sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan, yüzde 41,7 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal, yüzde 5 ile patates izledi."

Bayraktar, ocakta üreticide 33 ürünün 19'unda fiyat artışı olurken 6'sında fiyat düşüşü görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.

Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 11 ile pırasada görüldüğüne işaret eden Bayraktar, "Pırasadaki fiyat düşüşünü yüzde 7 ile yumurta, yüzde 4,4 ile karnabahar, yüzde 2,3 ile zeytinyağı izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 179,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 119,7 ile sivribiber, yüzde 118,8 ile salatalık, yüzde 100,5 ile patlıcan takip etti" ifadelerini kullandı.

