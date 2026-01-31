Kongo'da Maden Faciası! En Az 226 İşçi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu koltan madeninde göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre en az 226 işçi hayatını kaybetti.

Kongo'da Maden Faciası! En Az 226 İşçi Hayatını Kaybetti
Birkaç gündür şiddetli yağışların olduğu Rubaya kentindeki koltan madeninde işçilerin yer altı kuyularında çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi hayatını kaybetti. Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları, bölgenin ulaşım zorlukları ve maden faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsizliği ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor. Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

