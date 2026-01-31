Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, 107 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ürek’in vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, menajeri Mert Siliv son anlara dair duygusal açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 15 Ekim 2025’te evinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakımda süren uzun tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Sanatçı, Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede 30 Ocak 2026 akşamı yaşamını yitirdi.
HASTANEDEN ACI AÇIKLAMA
Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sanatçının durumunun 30 Ocak günü aniden ağırlaştığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Fatih Ürek’in cenaze töreni programı da belli oldu. Sanatçının cenazesi, 1 Şubat Pazar günü, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
MENAJERİ HASTANE ÖNÜNDE KONUŞTU
Fatih Ürek’in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv, acı haberin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oldukça duygusal anlar yaşayan Siliv, sanatçının son anlarına tanıklık ettiğini söyledi.
Siliv, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yanındaydım, zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi, uyuyordu. Ben cenazelerin kalabalık olması gerektiğine inanan bir insanım. Dinimiz gereği de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi dualarıyla birlikte bekliyoruz"
