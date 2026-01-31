Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’ten acı haber geldi. 15 Ekim 2025’te evinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakımda süren uzun tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Sanatçı, Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede 30 Ocak 2026 akşamı yaşamını yitirdi.

Fatih Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, sanatçının durumunun 30 Ocak günü aniden ağırlaştığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”