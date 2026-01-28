Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'dan korkutan haber geldi. 52 yaşındaki sanatçı, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Taşıyan’ın sağlık durumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiği, Erdoğan’ın gerekli tüm sağlık desteğinin sağlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
Kalp krizi geçiren arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Ankara’da hastaneye kaldırılırken, daha önce geçirdiği organ nakilleri nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sabah gazetesindeki habere göre; daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçiren Taşıyan’a uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda hekimler tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bu kapsamda, olası müdahalelerin belirlenmesi için bir sağlık kurulu oluşturuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Taşıyan’ın sağlık durumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildiği, Erdoğan’ın sanatçıya gerekli tüm sağlık desteğinin sağlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
1973 yılında Ankara’da doğan Hakan Taşıyan, müziğe çocuk yaşlarda bağlama çalarak başladı. Askerlik döneminde komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkaran Taşıyan, Sıla Müzik etiketiyle yayımlanan “Hesabım Bitmedi” albümüyle profesyonel müzik kariyerine adım attı.
1997 yılında yayımladığı “Sensiz İki Gün” albümüyle geniş kitlelerce tanınan Taşıyan, ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Başarılı sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da yer aldı; 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001 yılında ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.
Kaynak: Sabır Gazetesi