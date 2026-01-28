Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı

Yalova'daki evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşmesi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu çıktı.

Yalovada'ki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den alınan idrar ve saç örneklerinin incelendiği, sonuçların ise negatif çıktığı öğrenildi.

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut’un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri "Negatif" çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut’un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır.

İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar ve gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.”

