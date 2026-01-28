Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi

Altın fiyatları bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi zayıflayan dolar ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile rekor üstüne rekor kırıyor. Hem gram altının hem de ons altının fiyatında güne yine rekorla başlandı. Gümüş ise tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi
Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Doların küresel piyasalarda sert değer kaybetmesi ve artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları hem küresel hem de yurt içi piyasalarda tarihi zirveleri yaşadı.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasalarda ons altın, çarşamba günü 5.261,26 dolara kadar yükselen ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana ons altındaki toplam artış yüzde 20’yi aştı.

ABD vadeli altın kontratlarında da yükseliş dikkat çekti. Vadeli işlemler yüzde 3’ü aşan artışla 5.237,70 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA DA REKOR

Ons altındaki güçlü yükseliş, iç piyasada gram altına da doğrudan yansıdı. Gram altın yüzde 1,65 artışla 7 bin 342 TL’yi bularak bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Deutsche Bank, merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi ve kalıcı yatırım talebi nedeniyle altının 2026 yılında ons başına 6 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik direnç seviyesinin 5.240 dolar civarında olduğu ifade edildi.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Altındaki yükseliş, diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükseldi. Gümüş, hafta başında 117,69 dolarla rekor kırarken yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı.

Platin yüzde 2 artışla 2.692,60 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

