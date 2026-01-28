Dolar Ne Kadar Oldu? İşte Piyasalarda İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, euro 52,0980 liradan güne başladı. Küresel piyasalarda gözler ise Fed'in para politika kararlarında.

Dolar Ne Kadar Oldu? İşte Piyasalarda İlk Rakamlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, euro 52,0980 liradan güne başladı. Serbest piyasada 43,4020 liradan alınan dolar, 43,4040 liradan satılıyor. 52,0960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,0980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,4030, euronun satış fiyatı ise 51,7860 lira olmuştu.

GÖZLER FED'İN PARA POLİTİKASI KARARLARINDA

Öte yandan küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu dönemde, yatırımcılar fırsat gördükleri alanları değerlendiriyor.

Teknoloji tarafındaki iyimser beklentiler, yapay zeka alanına duyulan güvenin artmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına yardımcı olurken, siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar FED
TÜRSAB’tan Küresel Seyahat Devlerine Hukuki Hamle TÜRSAB’tan Küresel Seyahat Devlerine Hukuki Hamle
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat: Kira Fiyatlarına Sert Fren: İşte En Az Zam Yapılan Şehirler Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat: Kira Fiyatlarına Sert Fren: İşte En Az Zam Yapılan Şehirler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı
Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına!
'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başladı: 'Kaçmadım, Buradayım' 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davasında İlk Duruşma
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih