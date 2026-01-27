TÜRSAB’tan Küresel Seyahat Devlerine Hukuki Hamle

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralarında Airbnb, Expedia ve Hotels.com’un da bulunduğu çok sayıda uluslararası çevrim içi seyahat platformu hakkında erişim engeli talebiyle hukuki süreç başlattı. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca Türkiye’de satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerinin yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentaları tarafından yürütülebileceği hatırlatıldı. Açıklamada, Türkiye’de herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan bazı küresel platformların belgesiz, vergisiz ve denetimsiz şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi.

HAKSIZ REKABET VURGUSU

Birlik, bu platformların tüketicilere kolaylık sunduğu iddiasıyla pazarda hakimiyet kurduğunu, ancak yaşanabilecek sorunlarda tüketicilerin muhatap bulmakta zorlandığını savundu. Açıklamada ayrıca, söz konusu sitelerin yasal yükümlülüklerini yerine getiren seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşturduğu ifade edildi.

TÜRSAB’ın erişim engeli talep ettiği platformlar şöyle: Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement.

Kaynak: Haber Merkezi