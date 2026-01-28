Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz açıklarında dün akşam saat 23.15'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon’da da hissedildi. Trabzon Valiliği, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını açıkladı.

6.6'LIK DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'da meydana gelen 3.8'lik depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Bektaş şu açıklamaları yaptı:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuc: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.

Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur.

'GÜVENLİ ŞEHİR YANILGISI BİTTİ'

Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor: Karadeniz Fayı canlı ve aktif. 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti. Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz. Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati.

Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir. Karadeniz Fayı'ndaki bir sarsıntı, bu bölgelerin zayıf zemin özellikleriyle birleştiğinde karadaki sarsıntıyı katlayabilir."

Kaynak: Haber Merkezi