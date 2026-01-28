Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 23.15’te kaydedilen deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde oluştu.

OLUMSUZLUK YOK

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Trabzon Valiliği de ilgili tüm birimlerin saha taraması yaptığını ve şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi