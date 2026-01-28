Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı
Trabzon’un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trabzon’un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 23.15’te kaydedilen deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Karadeniz - [28.66 km] Ortahisar (Trabzon)
Tarih:2026-01-27
Saat:23:15:47 TSİ
Enlem:41.25667 N
Boylam:39.81972 E
Derinlik:14.61 km
Detay:https://t.co/1CR9LBtl4j@afadbaskanlik
OLUMSUZLUK YOK
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Trabzon Valiliği de ilgili tüm birimlerin saha taraması yaptığını ve şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi