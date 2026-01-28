5 Ülkede, 14 Suçlu... Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı: 'Çirkinler Çetesi'nin Kilit İsmi Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 13 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız yurt dışındaki 1 suçluyu; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik" açıklamasında bulundu. Yakalanan isimler arasında Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi de var.
