Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMURA DİKKAT

Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

'SARI' KODLU UYARI

Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi var.

