Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri hariç kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde Ege kıyılarında şiddetli rüzgar etkili olacak.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMURA DİKKAT

Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

'SARI' KODLU UYARI

Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi var.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı Trabzon Açıklarında Deprem... Valilik Son Durumu Paylaştı
Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Sayısı Arttı Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Sayısı Arttı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat